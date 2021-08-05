الأهلي يعلن إصابة بدر بانون بفيروس كورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن إصابة المغربي بدر بانون مدافع الأهلي بفيروس كورونا، بعدما جاءت العينة التي أجراها اللاعب مؤخرا إيجابية، بعد شكواه من نزلة برد شديدة وتم استبعاده من مباراة فريقه ىضد وادي دجلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن عينة بانون جاءت إيجابية وتم عزله لحين التعافي من الإصابة.

وأعرب عبد الحفيظ عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن العبرة بالخواتيم وأمامنا 7 مباريات صعبة من عمر مسابقة الدوري وكان يجب أن تكون هناك رغبة أكثر من ذلك لتحقيق الفوز وتأمين النتيجة، ولكن نحمد الله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط.

قال، إنه لابد لأن يكون هناك شراسة وإصرار وعزيمة وسنلعب 7 مباريات في اقل من 23 يوم وعلينا التركيز ولا يوجد شيء سهل.

تابع: "لا يوجد شيء سهل فقدنا نقاط كانت في المتناول ولكن هذه هي الكرة كل 90 دقيقة تحتاج تركيز وإصرار ورغبة من الثانية الأولى للأخيرة، ولا اعتقد أن هناك مباراة ستمر بالوضع البسيط في المباريات المتبقية من الدوري.

أردف: "لا نعلم من سنفوز على رجله ببطولة الدوري من اللاعبين ولكن ما يميز الأهلي الكرة الجماعية ومع عودة لاعبي المنتخب الأولمبي الحاصلين على راحة سيتحسن الأداء وفضلنا وجود صلاح وكان من الممكن ان يتواجد طاهر طاهر ولكن الأخير كان لديه إصابة في اصبع قدمه وغدا سيخضعوا للاستشفاء ، وينتظموا في التدريبات مع الفريق.

واصل: "كرة القدم بها جزء سريع والوضع يتغير حسب مجريات المباراة وبغض النظر عن النجومية، ولكن علينا ان يكون تفكيرنا إيجابي وللأمام وعلينا صناعة تاريخ والمستقبل يحتاج تفكير كبير.

اختتم: "نستعد لمباراة سيراميكا من الغد وهو فريق مميز وتشعر انه لا يلعب في الدوري الممتاز في أول موسم له".