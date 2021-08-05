باحث اقتصادى: السيسى كسر حلقة سوء التغذية والزيادة السكانية تهدد أى اقتصاد

جدة - نرمين السيد - وأوضح شادى فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الدولة بعد 2014 اتخذت طريقا جديدا من شقين، الأول هو خلق مناطق صناعية متخصصة، بالنسبة للصناعات الكبيرة، زى مثلا لما نعمل أكبر مصنع غزل ونسيج، وأكبر مجمع للبتروكيماويات، وأكبر مجمع للسكر، وهكذا، وأما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فاتجهت الدولة لإنشاء تجمعات صناعية، وهى عبارة عن منطقة هناجر مثل الموجودة فى العاشر من رمضان والعبور".

المدن الذكية

وأضاف: "أما الشق الثانى فهو إقامة مدن، لكى توفر الدولة فيها سلاسل إنتاج رأسية وأفقية، بهدف التقليل من سلاسل التوزيع، التى ترفع التكلفة".

وتابع الباحث الاقتصادى: "الدولة أيضا بدأت تعمل حاجة اسمها مدينة الجلود، مدينة الأثاث، مدينة الغزل، مجمع صناعات السكر، مجمع سيلا للأغذية، بحيث إنها تقلل حلقات التوزيع، وتختصر تكلفة النقل، بهدف خلق مجال للمنتج المصرى أولا فى السوق المحلى، ثم السوق العالمى".

ونوه إلى أن المنتج المصرى لديه مشاكل كبيرة، سواء فى فارق الأيدى العاملة مقارنة بدول شرق آسيا، بالإضافة إلى بعض العوائق فى البنية التحتية للاستثمار، ما يجعل إقبال رأس مال الاستثمار الأجنبى ضعيف والمطور التكنولوجى أقل، حيث إن هذه المحصلة تجعل المنتج المصرى، لا يستطيع المنافسة.

وبين شادى: "علشان نغطى العيوب دى كلها كان لازم الدولة تبدأ عملية إصلاح إطارى للقوانين، فدى كانت استراتيجية دولة علشان تتغلب على المشاكل الهيكلية للسوق".

وأشار الدكتور محمد شادى إلى أن هناك نظرة جديدة من الدولة المصرية لدور الإنسان فى التنمية، مضيفا: "أول شئ بدأته الدولة العمل على الإنسان نفسه، من خلال مبادرات واسعة لتدريبه خاصة فى القطاع الحكومى، مثل البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ومبادرة رواد 2030، وأيضا تدريب الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث إنهم يكونوا مواكبين للتكنولوجيا".

وواصل الباحث الاقتصادى حديثه قائلا: "وفى القطاع الصحى أطلقت الدولة عشرات المبادرات الصحية، لعلاج الأمراض السارية، والأمراض غير السارية ليكون لدينا خريطة بالأمراض فى مصر، نستطيع من خلالها توفير الدواء اللازم، لذلك أنشأت مؤخرا مدينة الدواء، لأن الدولة أدركت وجود أمراض غير سارية، مثل الضغط والدم والسكر والسمنة وتصلب الشرايين، حيث أدركت أن شراء الدواء لهذه الأمراض قد يفوق قدرة المواطن الشرائية خاصة المستوردة، لذا قررت إنشاء مدينة دوائية لإنتاج هذه الأدوية محليا، وإزالة عبئها من الميزان التجارى".

وأكد: "أما فى القطاع الرياضى، فالدولة اهتمت بشكل كبير جدا بالبطولات الرياضية، ما يؤكد أن هناك اتجاه للاهتمام بالبعد الرياضى، وإكساب المصريين فكرة وثقافة المنافسة فى البطولات، وقدرة الدولة المصرية على تنظيم أى بطولة مهما كانت فى وقت كانت تبتعد الدول عن استضافة هذه البطولات".

وتطرق الدكتور محمد شادى إلى الحديث عن اهتمام الدولة بصحة الطفل المصرى، مشيرا إلى أن الطفل هو شاب ورجل المستقبل، وبالتالى فإن الاهتمام بصحته منذ النشأ سيساهم فى صعود أجيال أصحاء بدنيا، ما يزيد تركيزهم فى الإنتاج والعمل عندما يكبروا.

وأردف: "الراجل اللى عنده سوء تغذية، أو مشاكل صحية، لن يستطيع أن ينتج، لذلك كسر الرئيس السيسى هذه الحلقة، وبدأ يهتم بالوجبة المدرسية، لأن مصر لديها نحو 23 مليون طالب فى التعليم ما قبل الجامعى، فإذا تم استهداف هؤلاء بوجبة غذائية متكاملة صحيا، فإنك ستستطيع القضاء على 50% على الأقل من أمراض سوء التغذية بين هؤلاء الأطفال".

واستطرد قائلا: "الزيادة السكانية تزيد فى العادى بمعدل 2.5%، حيث تلتهم معدل النمو الاقتصادى، ما ينعكس سلبيا على قدرة الدولة فى التنمية"، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية مهدد ضخم جدا لأى اقتصاد.

واختتم الدكتور محمد شادى حديثه قائلا إن حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، غير مسبوقة، مؤكدا أنه لم يكن أحد يتخيل أن تتحقق كل هذه الإنجازات خلال هذه الفترة، حتى أكثر المتفائلين لم يكونوا ليدركوا ذلك.

وأكد: "اللى إحنا فيه حاليا حاجة كبيرة جدا، لأنك بقى عندك احتياطى نقدى وصل إلى 40 مليار دولار، بينما كان 16 فقط عند تولى الرئيس السيسى الحكم، كمان عندك معدلات بطالة عند 7.5%، بينما كانت 13%، ومعدلات تضخم أقل من 4%، وكانت فى السابق 9%، رغم كل الأزمات اللى بتواجهها، ورغم إنك بتسلح جيش، وبتحارب إرهاب، قادر تحدث البنية التحتية كلها، ويبقى عند فائض طاقة، وتقدر تصدره بالخارج، وعمل مشروعات ربط كهربائى، بالمنظر الموجود يبقى ده إنجاز ضخم جدا".