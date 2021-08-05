البابا تواضروس ينعى القمص تيموثاوس ميلاد

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء إلى الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشأة والمراغة، والآباء كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الفاضل القمص تيموثاوس ميلاد، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وكان الأب الجليل القمص تيموثاوس ميلاد، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بسوهاج، وشيخ كهنة إيبارشية سوهاج والمنشأة والمراغة، توفى اليوم، عن عمر تجاوز 92 عامًا، قضى منها ما يقارب من 52 عاما فى خدمة الكهنوت. ولد الأب المتنيح فى 16 فبراير 1929 وسيم كاهنًا يوم 7 سبتمبر 1969، ورُسِم قمصًا فى 6 يونيو 1976 وعلى مدار ما يزيد على نصف قرن من الخدمة الكهنوتية ترك علامات بارزة فى دراسة الكتاب المقدس وخدمة التعليم وإعداد وتدريب أجيال عديدة من الخدام والكهنة والرهبان.

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