وكيل الأزهر يستقبل مفتى إندونيسيا لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل الأزهر خلال استقباله اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور مفتاح الأخيار، مفتى دولة إندونيسيا، رئيس مجلس علماء المسلمين بإندونيسيا، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر واندونيسيا فى مجالات التعليم والدعوة، أن طلاب إندونيسيا يمثلون العدد الأكبر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ويمثلون بلادهم خير تمثيل خلقا وعلما، ويحققون نجاحات ملحوظة فى أغلب الكليات والمعاهد التى يدرسون بها.

وأكد وكيل الأزهر، أن الأزهر حريص على تعميق العلاقات مع الشعب الإندونيسى، ويرحب بتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب الإندونيسيين، موضحًا أن الأزهر يوليهم باهتمام ورعاية خاصة، حيث يقدم أكثر من مائة وستين منحة سنويًا لطلاب إندونيسيا، لينهلوا من علومه ومنهجه الوسطى المعتدل، وليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة.

وأشار إلى أن الأزهر يفتح ذراعيه لأئمة إندونيسيا من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ التى تعمل على ثقل مهارات الأئمة والوعاظ من خلال أحدث الوسائل العلمية على يد نخبة من كبار علماء الأزهر، لتمكنهم من مجابهة الأفكار المتشددة، ومناقشة القضايا الفكرية المعاصرة بفكر مستنير.

من جانبه عبر الدكتور مفتاح الأخيار، عن شكره وتقديره للأزهر على رعايته للطلاب الإندونيسيين، مؤكدا أن الأزهر هو المرجعية وقبلة العلم للعالم أجمع وهو المنبع الصافى للعلوم الدينية، وله مكانة كبيرة فى نفوس الشعب الإندونيسى، من خلال منهجه الوسطى وفكره المستنير الذى يعمل على مجابهة الغلو والتطرف فى المجتمعات، ونشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف.