محافظ كفرالشيخ: نقل رئيس مدينة مصيف بلطيم بسبب التقصير فى عمله

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، اليوم الأربعاء، تعيين هيثم محمد عطية رئيسا لمدينة مصيف بلطيم، ليحل محل رئيس المدينة السابق الذى تم نقله إلى مدينة "مسير" بسبب كثرة الشكاوى من رواد المصيف وعدم النظافة.





وأشار المحافظ فى بيان، إلى أنه لن يترك رئيس مدينة متقاعس أو متهاون فى التفاعل مع مشاكل المواطن اليومية، مضيفًا أن التغيير جار بصفة دورية. كما قرر المحافظ تعيين ياسر خداش رئيسا لمركز ومدينة مطوبس، ونقل رئيسها السابق لديوان عام المحافظة، وتعيين أحمد إسماعيل رئيس مدينة بيلا السابق، مديرا لإدارة المجالس المحلية بديوان عام المحافظة، وتعيين محمد عبدالله احمد نائبا لرئيس مدينة الرياض، ومحمد حنفى المرسى رئيسا لحى شرق كفرالشيخ.



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