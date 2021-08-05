فيديو.. وزير أوقاف السودان: مختار جمعة رجل وفى يقاتل لتفكيك الخطاب المتشدد

جدة - نرمين السيد - ووصف مفرح فى تصريح له، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالرجل الوفى الذى يقاتل فى سبيل تفكيك الخطاب المتشدد المتطرف، ويبرز جوانب الوسطية والاعتدال فى هذا الدين، دين السماحة والمسالمة دين المواطنة، الذى يحث على قبول الآخر.

وأوضح: "تطابق هذا المنهج الذى تبناه وزير الأوقاف المصرى مع منهج وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة السودان، والتى ناهضت الخطاب المتطرف والمتشدد، مع تطابق فى الرؤى والعلاقات الجغرافية والتاريخية والقيمية والإنسانية التى تجمع البلدين الشقيقين".

وأكد الوزير السودانى، أنه اتفق مع نظيره المصرى، على برنامج عمل مشترك خلال شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين، الأول عقد دورة تدريبية مشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد 10 أئمة و10 واعظات من دولة السودان و10 أئمة و10 واعظات من مصر خلال شهر سبتمبر المقبل 2021م، والثانى قافلة دعوية مشتركة من الأئمة والواعظات من مصر تصاحب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر الحريات الدينية بدولة السودان الشقيقة فى أكتوبر المقبل 2021، ثم ينطلقون عقب حضور المؤتمر مع نظرائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيق ليجوبوا معا عددا من الولايات السودانية للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك فى ضوء التعاون والتكامل والتنسيق بين وزارتى الأوقاف فى البلدين الشقيقين.