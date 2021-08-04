ضرب محمود وحيد بالهدف الثالث في المبراة في شباك وادي دجلة، في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من المباراة، ليحسم نتيجة المباراة في بثلاثية مقابل هدف، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين النادي الأهلي ودجلة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون المؤجلة من الدوري الممتاز في المواجهة التي يسعى خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتعادل مع الزمالك في النقاط.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

شبح الإيقاف يهدد ثنائي الأهلي خلال مواجهة وادي دجلة بالدوري

ويواجه كلا من محمد شريف وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شبح الإيقاف خلال المواجهة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا في حالة حصول أحد اللاعبان على إنذار ثالث خلال مواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء اليوم.

ويتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد مع النادي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري وهم ياسر إبراهيم وحمدى فتحى واليو ديانج وجونيور أجاي وعلي معلول وسعد سمير وكهربا ووالتر بواليا.