/643903/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-بعد-فوز-الأهلي-على-وادي-دجلة

شهد الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء علي العديد من الأحداث والإختلافات في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، وبالأخص بعد نجاح محمد شريف مهاجم الأهلي تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق ووادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون، ويشهد على اللقاء ملعب السلام، في لقاء شهد على العديد من الأحداث الشيقة من قبل الفريقين في اللقاء، والأداء الغير متوقع من دجلة أمام بطل إفريقيا .

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 17 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

4- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري في المركز الرابع برصيد 11 هدفًا.

5- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.

أهداف المباراة

افتتح محمود كهربا بالهدف الأول في المباراة للنادي الأهلي في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، من خلال تمريرة بينية متقنة من حسين الشحات بإتجاه محمد شريف المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي وادي دجلة لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة لترتد وتجد متابعة من محمود كهربا بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة الستون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها محمد مجدي أفشة في إختراق منطقة جزاء وادي دجلة ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه محمد شريف المواجه للمرمى تماما والذي لم يجد أي صعوبة في وضت الكرة داخل الشباك.

ضرب أحمد شريف لاعب نادي وادي دجلة بالهدف الأول، لفريقة في الدقيقة الالسابعة والستون من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتدة.