/643902/الأحمر-في-الصدارة-ترتيب-الدوري-المصري-الممتاز-بعد-مباراة-الأهلي-ودجلة
حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولةة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- الأهلي 61 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.
2- الزمالك 61 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.
- المصري 43 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.
4- بيراميدز 42 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.
5- الاتحاد السكندري 41نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.
6- سموحة 38 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.
7- طلائع الحيش 37الجيش نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.
8- مصر المقاصة 37 نقطة من اصل 28 مباراة خاضها الفريق.
9- الجونة 36 نقطة من اصل 28 مباراة خاضها الفريق.
10- سيراميكا كيلوبترا 33 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.
11- الإسماعيلي33 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.
12-غزل المحلة 32 نقطة من اصل 27 مباراة خاضها الفريق.
13- المقاولون العرب 29 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.
14- البنك الأهلي 28نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.
15- البنك الأهلي28 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.
16- أسوان28 نقطة من اصل 25 مباراة خاضها الفريق.
17- وادي دجلة27 نقطة من اصل 23 مباراة خاضها الفريق.
18- الإنتاج الحربي28 نقط من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.
تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي
حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.
خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.
خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا
خط الهجوم: صلاح أمين
تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري
حراسة المرمي: علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج
خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف
مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.
قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة
حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.
خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.
خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.
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