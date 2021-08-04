/643902/الأحمر-في-الصدارة-ترتيب-الدوري-المصري-الممتاز-بعد-مباراة-الأهلي-ودجلة

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولةة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 61 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

2- الزمالك 61 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

- المصري 43 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

4- بيراميدز 42 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

5- الاتحاد السكندري 41نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

6- سموحة 38 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

7- طلائع الحيش 37الجيش نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

8- مصر المقاصة 37 نقطة من اصل 28 مباراة خاضها الفريق.

9- الجونة 36 نقطة من اصل 28 مباراة خاضها الفريق.

10- سيراميكا كيلوبترا 33 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

11- الإسماعيلي33 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

12-غزل المحلة 32 نقطة من اصل 27 مباراة خاضها الفريق.

13- المقاولون العرب 29 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

14- البنك الأهلي 28نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

15- البنك الأهلي28 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

16- أسوان28 نقطة من اصل 25 مباراة خاضها الفريق.

17- وادي دجلة27 نقطة من اصل 23 مباراة خاضها الفريق.

18- الإنتاج الحربي28 نقط من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.