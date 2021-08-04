الأهلي يحقق فوز صعب على دجلة بهدفين بالدوري«فيديو»

/643900/الأهلي-يحقق-فوز-صعب-على-دجلة-بهدفين-بالدوريفيديو

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق ووادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون، ويشهد على اللقاء ملعب السلام، في لقاء شهد على العديد من الأحداث الشيقة من قبل الفريقين في اللقاء، والأداء الغير متوقع من دجلة أمام بطل إفريقيا و.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

بدأ فريق وادي دجلة المباراة بضغط قوي على النادي الاهلي، في لقاء يجمع بين الفريقين، في لقاء مؤجل بين الطرفين من الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح محمود كهربا بالهدف الأول في المباراة للنادي الأهلي في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، من خلال تمريرة بينية متقنة من حسين الشحات بإتجاه محمد شريف المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي وادي دجلة لينفرد تماما بالمرمى ويسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة لترتد وتجد متابعة من محمود كهربا بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

🎥⚽️ هدف الاول عن طريق كهربا #الاهلي_وادي_دجلة



pic.twitter.com/fCpGihNQ3N — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 4, 2021

سجل محمد شريف الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة الستون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها محمد مجدي أفشة في إختراق منطقة جزاء وادي دجلة ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه محمد شريف المواجه للمرمى تماما والذي لم يجد أي صعوبة في وضت الكرة داخل الشباك.

🎥⚽️ صناعة واسيست رائع من افشه وتسجيل محمد شريف هدفه 17 في الدوري #الاهلي_وادي_دجلة



pic.twitter.com/yB9uP08jCm — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 4, 2021

ضرب أحمد شريف لاعب نادي وادي دجلة بالهدف الأول، لفريقة في الدقيقة الالسابعة والستون من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتدة.

فرص المباراة بين الفريقين

هدد وادي دجلة مرمى النادي الاهلي في أخطر هجمات المباراة في البداية، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيسر لملعب اللقاء، لتصتدم بقدم محمد هاني، وتخرج على يده في منطقة الجزاء، لتتوقف المباراة، ويرجع حكم اللقاء إبراهيم نور الدين لتقنية الفار، ويجد فيها تسلل على لاعب دجلة من البداية.

ظهر محمود كهربا مهاجم الأهلي في بداية المباراة، في عدة هجمات على مرمي وادي دجلة، ولكن بدون خطورة، والذي دخل اللقاء بدون تركيز في التمرير والسيطرة على الكرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

ويغيب بدر بانون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.