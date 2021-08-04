/643909/بنك-مصر--عملاء-المواظفين-مش-فاضيين-يشرحوا-مشروعات-متناهية-الصغر

اشتكى عملاء بنك مصر من عدم ارضاءهم عن خدمة عملاء بنك مصر حيث يسألون عن عروض مشروعات المتناهية الصغر في بنك مصر ولكنهم لم يجدوا اهتمامًا في الاجابة. لذا نقدم الأوراق المطلوبة من بنك مصر .

دوت الخليج

الاوراق المطلوبة من بنك مصر في مشروعات متناهية الصغر

مرور عام على النشاط صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري. صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية. إيصال مرافق حديث )مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون( باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور.

بنك مصر مشروعات متناهية الصغر

مرور عام على النشاط صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري. صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية إيصال مرافق حديث) مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون (باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور. صورة من البطاقة ضريبية وموقف ضريبي حديث يفيد عدم وجود مستحقات ضريبيه على المنشاة. مستخرج حديث من السجل التجاري لا يتجاوز 3 شهور صورة أخر إيصال سداد تأمينات لا يتجاوز 3 شهور. شهادة حديثة من الأحكام التجارية) الاحتجاج بعدم الدفع والإفلاس (عن أخر خمس سنوات سابقة. استيفاء قائمة دخل وميزانية معتمدين للمبالغ أكبر من 100 ألف جنيه لإثبات أن حجم مبيعات العميل أقل من مليون جنيه تفويض من العميل بخصم مصاريف الإصدار خصما من قيمة القرض الممنوح له. تفويض من العميل بخصم قيمة رسوم إصدار وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد خصما من قيمة القرض الممنوح للقروض أكبر من 100 ألف جنيه.