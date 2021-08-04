الفوج السياحى لأول رحلة طيران عارض من أسبانيا يزور المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - استقبل مساء اليوم، المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، الفوج السياحى الأسبانى الذى وصل مساء يوم السبت على متن أولى رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة فى يوليو 2020.





وأوضح بيان صحفى لوزارة السياحة والآثار، أنه بعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية فى مدينتى الأقصر وأسوان، حيث استمتعًوا بروائع الحضارة المصرية العريقة والرحلات النيلية الممتعة، حرص الفوج على التوجه إلى القاهرة لزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التى تابعوا عملية نقلها فى موكب مهيب فى أبريل الماضى من المتحف المصرى بالتحرير. وداخل المتحف تم تقسيم الفوج المكون من 114 سائحا أسبانيا إلى 6 مجموعات قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى المنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية فى مصر. كما حرص الفوج السياحى، على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتى احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم.

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