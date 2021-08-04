/643895/رئيس-خارجية-النواب -يلتقى-القائم-بالأعمال-بالنيابة-بالسفارة-التونسية

التقي النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بلطفى الطالبى القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة التونسية فى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

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