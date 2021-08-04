بعد شوط حماسي .. التعادل السلبي يحسم ال 45 دقيقة الأولي بين الأهلى ودجلة

انتهى الشوط الأول بين الأهلى ووادي دجلة على وقع التعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة حماسية من الطرفين، وتحصل وادي دجلة على ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة ليد محمد هاني قبل مرور خمسة دقائق من انطلاق اللقاء، لكن الحكم إبراهيم نور الدين ألغاها بداعى التسلل على صلاح أمين مهاجم دجلة.

حاول الأهلى اللعب على مساحات الخط الخلفي لفريق دجلة، لكن الأخير اعتمد على كشف مصيدة التسلل، ما أفسد عدة محاولات قادها محمد شريف وأفشة في أول ربع ساعة من اللقاء.

في الدقيقة 22 تلقى دجلة صدمة كبيرة بإصابة مدافعه محمود مرعى وخروجه للإصابة، ونزول محمد جمال كارتا بديلا، ما أزعج الجهاز الفريق لفريق الغزلان بقيادة عبد الباقي جمال.

ونجح محمد مجدي أفشة في استغلال ارتباك دفاعي من وادي دجلة وسدد كرة خلفية على يسار عبد المنصف لكن الأخير تمدد وأنقذها قبل زيارة الشباك.

شهدت الربع ساعة الأخيرة ضغط كبير من النادي الأهلى لكن تسرع لاعبى الأهلى تارة واستبسال دفاع دجلة وحارسه عبد المنصف تارة أخرى حرمت المارد الأحمر من التقدم في النتيجة.

زادات معاناة دجلة بإصابة الظهير الأيمن بسام وليد، وخروجه للإصابة ونزول التونسي إيهاب المباركي بدلا منه، لكن دجلة لم يغير طريقة اللعب على كشف مصيدة التسلل واللعب على الهجمات المرتدة.

أضاف الحكم إبراهيم نور الدين 3 دقائق وقت متحسب بدل من الضائع للشوط الأول، اضاع الأهلى فيها فرصة التقدم مجددا عن طريق عرضيات على معلول وانطلاقات شريف والشحات لمنطقة جزاء دجلة، وتسديدة متواضعة من أفشة على يمين مرمى دجلة، لينتهى هذا الشوط كما بدأ بلا غالب أو مغلوب.

ويتكون تشكيل دجلة من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى وخالد رضا ومحمود مرعي ووإسحاق يعقوبو وبشام وليد في الدفاع وأحمد سعيد ومحمد عبد العاطي ومحمد رضا ومحمد هلال في الوسط وصلاح أمين وحسام عرفات في الهجوم.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26جولة، بعدما حقق الفوز في17مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل وادي دجلة مباراة اليوم في المركز السابع عشر برصيد 23نقطة جمعها من27مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 12 مباراة.