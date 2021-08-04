وزير الخارجية يعرب عن تضامن مصر مع اليونان بعد الحرائق المندلعة بعدة مناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير شكرى أعرب عن تضامن مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب اليونان الصديقة فى هذه الظروف الصعبة، معرباً عن الثقة بأن الجهود الجارية لاحتواء الأمر سوف تكلل بالنجاح فى أقرب فرصة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين شعبى البلدين وتضامنهما الدائم.

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