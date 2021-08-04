السبت.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا مع الأئمة المتميزين والواعظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، لوزارة الأوقاف، أن الاجتماعات تأتى لشرح آليات العمل الدعوى فى المرحلة الراهنة والمقبلة، حيث تبدأ هذه الاجتماعات السبت 7 /8 /2021م بأكاديمية الأوقاف الدولية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع المجموعة الأولى من الأئمة والواعظات.
أولا الأئمة:
1.مصطفى عبد السلام محمد - القاهرة
2. محمد السيد أبو هاشم مكى - القاهرة
3. محمد طه رمضان رمضان - القاهرة
4. سليمان محمود سليمان غانم - القاهرة
5. أحمد محمد عوض - القاهرة
6. محمد محمود أحمدمحمد - الجيزة
7. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية
8. بشير محمدى عبد العزيز القاضى - كفر الشيخ
9. طه أحمدحسن حفنى - كفر الشيخ
10. عبد الله جاد أحمدالإمام - بور سعيد
11. محمود الهلالى الهلالى عبد الصمد - الغربية
12. إبراهيم على شبل عبد العال - الغربية
13. عبد الفتاح فاروق حمودة - المنوفية
14. أحمد مهدى مصطفى مهدى - المنوفية
15. عصام ذكى محمود الفقى - المنوفية
16. جلال محمد روبى عبد الحميد - المنيا
17. محمد يوسف محمود خليل - الإسكندرية
18. أحمد على محمد درويش - الإسكندرية
19. أيمن محمد حجازى - الإسكندرية
20. حجازى محمد فارس محمد - قنا
21. مبارك على محمد على - الأقصر
22. أحمد السيد عبد العال على - بنى سويف
ثانيًا الواعظات:
1. يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة
2. نفين حسن أنور أحمد - القاهرة
3. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة
4. منال عبد المنعم محمد خفاجى - القاهرة
5. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة
6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة
7. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة
8. رشا حلمى مأمون فودة - القاهرة
9. دينا محمد حسن جدامى - القاهرة
10. غادة على محمد الإبيارى - القاهرة
11. عبير أنور محمد - القاهرة
12. نجوى عزت سعد زغلول - القاهرة
13. هالة محمد أحمد الصباغ - القاهرة
14. عبير أحمد الصاوى - القاهرة
15. نهال أحمد صبحى - القاهرة
16. وفاء السيد على أحمد السيسى - القاهرة
17. آمال محمد يسرى قنصوه - القاهرة
18. لمياء محمد حسنى بشارة - القاهرة
19. أمنية إبراهيم محمد مغربى - القاهرة
20. صباح مصطفى إبراهيم حجاج - القاهرة
21. غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة
22. أميرة مصطفى إبراهيم - القاهرة
23. أمينة ثابت محمد السفرى - القاهرة
24. مها سيد دسوقى - القاهرة
25. منار محمد أحمد عبد العزيز - القاهرة
26. راوية عبد المنعم محمد خليل - الجيزة
27. جيهان يس يوسف محمود - الجيزة
28. منال عبد المجيد محمود المسلاوى - الجيزة
29. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة
30. سعاد محمد كامل عامر حسنى صبيح - القليوبية
31. سهام حامد حامد فواز - كفر الشيخ
32. محروسة زناتة السيد زناتة - كفر الشيخ
33. تيسير محمد الفتوح محيسن - المنوفية
34. ميسا جابر عبده ورورى - المنوفية
35. فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية
36. سها أحمد توفيق الهرميل - الغربية
37. فاطمة موسى عنتر المرسى - الدقهلية
38. سمية صبرى إبراهيم - البحيرة
39. سلوى إبراهيم أحمد الجندى - بنى سويف
40. إيمان مسعود على مسعود - بنى سويف
41. سحر محمود محمد همام - بورسعيد
42. منال بهجت السيد عوض - بورسعيد
43. سميحة عبد الرحمن بخيت - سوهاج
44. جيهان تمام عطية السيد أحمد - سوهاج
45. شادية عبد الكريم على رشوان - سوهاج
46. عواطف عبد الفتاح سيد محمد - سوهاج
47. فاطمة إبراهيم محمد عبد الرحيم - قنا
48. صفاء إبراهيم محمد عبد الغنى - المنيا
49. هالة محمد ربيع أحمد حسن - المنيا
50. منى فاروق أحمد - المنيا
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