السبت.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا مع الأئمة المتميزين والواعظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، لوزارة الأوقاف، أن الاجتماعات تأتى لشرح آليات العمل الدعوى فى المرحلة الراهنة والمقبلة، حيث تبدأ هذه الاجتماعات السبت 7 /8 /2021م بأكاديمية الأوقاف الدولية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع المجموعة الأولى من الأئمة والواعظات.



أولا الأئمة:

1.مصطفى عبد السلام محمد - القاهرة

2. محمد السيد أبو هاشم مكى - القاهرة

3. محمد طه رمضان رمضان - القاهرة

4. سليمان محمود سليمان غانم - القاهرة

5. أحمد محمد عوض - القاهرة

6. محمد محمود أحمدمحمد - الجيزة

7. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

8. بشير محمدى عبد العزيز القاضى - كفر الشيخ

9. طه أحمدحسن حفنى - كفر الشيخ

10. عبد الله جاد أحمدالإمام - بور سعيد

11. محمود الهلالى الهلالى عبد الصمد - الغربية

12. إبراهيم على شبل عبد العال - الغربية

13. عبد الفتاح فاروق حمودة - المنوفية

14. أحمد مهدى مصطفى مهدى - المنوفية

15. عصام ذكى محمود الفقى - المنوفية

16. جلال محمد روبى عبد الحميد - المنيا

17. محمد يوسف محمود خليل - الإسكندرية

18. أحمد على محمد درويش - الإسكندرية

19. أيمن محمد حجازى - الإسكندرية

20. حجازى محمد فارس محمد - قنا

21. مبارك على محمد على - الأقصر

22. أحمد السيد عبد العال على - بنى سويف

ثانيًا الواعظات:

1. يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة

2. نفين حسن أنور أحمد - القاهرة

3. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة

4. منال عبد المنعم محمد خفاجى - القاهرة

5. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة

6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة

7. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة

8. رشا حلمى مأمون فودة - القاهرة

9. دينا محمد حسن جدامى - القاهرة

10. غادة على محمد الإبيارى - القاهرة

11. عبير أنور محمد - القاهرة

12. نجوى عزت سعد زغلول - القاهرة

13. هالة محمد أحمد الصباغ - القاهرة

14. عبير أحمد الصاوى - القاهرة

15. نهال أحمد صبحى - القاهرة

16. وفاء السيد على أحمد السيسى - القاهرة

17. آمال محمد يسرى قنصوه - القاهرة

18. لمياء محمد حسنى بشارة - القاهرة

19. أمنية إبراهيم محمد مغربى - القاهرة

20. صباح مصطفى إبراهيم حجاج - القاهرة

21. غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة

22. أميرة مصطفى إبراهيم - القاهرة

23. أمينة ثابت محمد السفرى - القاهرة

24. مها سيد دسوقى - القاهرة

25. منار محمد أحمد عبد العزيز - القاهرة

26. راوية عبد المنعم محمد خليل - الجيزة

27. جيهان يس يوسف محمود - الجيزة

28. منال عبد المجيد محمود المسلاوى - الجيزة

29. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة

30. سعاد محمد كامل عامر حسنى صبيح - القليوبية

31. سهام حامد حامد فواز - كفر الشيخ

32. محروسة زناتة السيد زناتة - كفر الشيخ

33. تيسير محمد الفتوح محيسن - المنوفية

34. ميسا جابر عبده ورورى - المنوفية

35. فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية

36. سها أحمد توفيق الهرميل - الغربية

37. فاطمة موسى عنتر المرسى - الدقهلية

38. سمية صبرى إبراهيم - البحيرة

39. سلوى إبراهيم أحمد الجندى - بنى سويف

40. إيمان مسعود على مسعود - بنى سويف

41. سحر محمود محمد همام - بورسعيد

42. منال بهجت السيد عوض - بورسعيد

43. سميحة عبد الرحمن بخيت - سوهاج

44. جيهان تمام عطية السيد أحمد - سوهاج

45. شادية عبد الكريم على رشوان - سوهاج

46. عواطف عبد الفتاح سيد محمد - سوهاج

47. فاطمة إبراهيم محمد عبد الرحيم - قنا

48. صفاء إبراهيم محمد عبد الغنى - المنيا

49. هالة محمد ربيع أحمد حسن - المنيا

50. منى فاروق أحمد - المنيا