/643893/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-الأهلي-ووادي-دجلة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي ووادي دجلة، بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون، ويشهد على اللقاء ملعب السلام.

ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث الشوط الأول بين الفريقين في الدوري.

بدأ فريق وادي دجلة المباراة بضغط قوي على النادي الاهلي، في لقاء يجمع بين الفريقين، في لقاء مؤجل بين الطرفين من الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فرص الشوط الأول من المباراة

هدد وادي دجلة مرمى النادي الاهلي في أخطر هجمات المباراة في البداية، في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيسر لملعب اللقاء، لتصتدم بقدم محمد هاني، وتخرج على يده في منطقة الجزاء، لتتوقف المباراة، ويرجع حكم اللقاء إبراهيم نور الدين لتقنية الفار، ويجد فيها تسلل على لاعب دجلة من البداية.

ظهر محمود كهربا مهاجم الأهلي في بداية المباراة، في عدة هجمات على مرمي وادي دجلة، ولكن بدون خطورة، والذي دخل اللقاء بدون تركيز في التمرير والسيطرة على الكرة.

نجح النادي الأهلي في أخر ثلاث دقائق من عمر الشوط الأول، أن يهدد مرمى وادي دجلة، في هجمات خطيرة على عبد المنصف، من خلال حسين الشحات الذي ظهر، بشكل كبير ومتألق في إختراق دفاعات دجلة في الدقائق الأخيرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

غيابات الأهلي

ويغيب بدر باتون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.