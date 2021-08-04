/643892/النائبة-أمل-زكريا-سايلو-فودز-قلعة-صناعية-غذائية-تضيف-لقدرات-مصر-التصديرية

أشادت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا ومحافظات مصر عامة .

واكدت النائبة أمل قطب في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلك فقط لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري

وقالت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل جهداً كبيراً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، بجانب تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتبارها أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للشباب.

وعن ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح "شركة سايلو فوودز" "بإن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز المدعم"، أوضحت النائبة أن الزيادة لن تكون كبيرة وسوف تعود بشكل آخر على المواطنين وأبناءنا من طلاب المدارس، مؤكدة أن قرار الرئيس جريء ويأتي في إطار استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي انتهجته الدولة المصرية في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم نحو الجمهورية الجديدة. ومن حق الشعب المصرى التكاتف نحو تحقيق العداله الاجتماعيه والعمل على التكامل بين مؤسسات الدولة والاحساس بالمسؤوليه للعبور إلى بر الأمان