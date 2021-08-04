/643890/مسحة-طبية-عاجلة-لـ-بدر-بانون-بعد-مباراة-الأهلي-ودجلة

قرر النادي الأهلي إجراء مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا للاعب الفريق المغربي بدر بانون ، مدافع المارد الأحمر وذلك بعد غياب اللاعب عن مباراة وادي دجلة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بدر بانون يجري مسحة طبية عاجلة

وجاء قرار الأهلي بإجراء بدر بانون مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا كإجراء إحترازي للمارد الأحمر للتأكد من صحة اللاعب والحفاظ على عدم إنتقال العدوى حال وجودها.

بيان النادي الأهلي

في إطار الاجتماع المشترك بين مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف، اتفقا على أن الهدف الأسمى للقناة في بث الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي والتعريف برموزه ونجومه وتاريخه وإدارته، بما يعمق الرسالة التربوية والمسئولية الرائدة التي يتحملها النادي الأهلي تجاه الوطن.

ويزيد من تواصله مع المشاهدين العاشقين للرياضة بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، عبر عرض الحقائق التي تتفق وقيم الوطن الرياضية والنادي الأهلي، سواء كان ذلك في مصر أو خارجها على مستوى العالم.

واتفقا أنه في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاقد القائم بينهما على العمل من خلال النقاط التالية:

قرارت الثلاثي بعد الإجتماع

1. تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وتغطية كل أنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي وحجب ما يقرره المجلس وعدم الحديث باسم مجلس إدارة الأهلي إلا من خلال المتحدثين الرسميين للنادي كلٌ في إطار اختصاصه.

2. الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حال الرغبة في الاشتراك في تقديم أي محتوى أو مساهمة في أحداث إعلامية يكون في ضوء سياسات النادي الأهلي والعقود المنظمة للعلاقات الاستراتيجية بيننا.

3. التزام جميع العاملين بالقناة باتباع السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وفي حالة ارتكاب أي تجاوز من أي فرد سوف يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

4. توضيح كافة الحقائق للمشاهدين وجماهير النادي الأهلي عبر المنصات الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي فيما يتم من تجاوز أو ادعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء، ودون تجاوز أي من القوانين أو اللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي.

قرار مجلس الأهلي

وأكد النادي الأهلي في نهاية الاجتماع أنه لم يعهد التجاوز في حق أي من المؤسسات أو الأفراد، ويتخذ كافة السبل والأطر القانونية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي حال أي تجاوزات من مؤسسات أو أفراد تجاه النادي الأهلي وفق القيم الوطنية وقيم الرياضة والنادي الأهلي.