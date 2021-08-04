/643889/على-الطريقة-البدوية-الزمالك-يتناول-وجبة-العشاء

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تناول اللاعبين لوجبة العشاء عقب المران المسائي بإحدى القرى البدوية القريبة من فندق الإقامة ببرج العرب.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن الزمالك بدأ معسكره المغلق ببرج العرب يوم 21 يوليو الماضي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمجد السكندري

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق لمباراة ودية يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس أمام فريق المجد السكندري بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح المدير الإداري أن المدير الفني طلب خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

انتظام الونش وفتوح في تدريبات الزمالك

انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق اليوم الثلاثاء، عقب عودتهما للقاهرة بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

في السياق نفسه، ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات باسم مرسي

وقال باسم مرسى فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".