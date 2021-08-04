الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد استعداداً لمباراة المحلة بالدوري

/643888/الزمالك-يواصل-تدريباته-في-الخامسة-مساء-غد-استعدادا-لمباراة-المحلة-بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض الفريق لتدريب الغد في الخامسة مساءً، على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر النزول بالحمل التدريبي في الفترة الحالية قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز، لاسيما وأن الفريق كان يخوض تدريباته على فترتين خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري.

واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

انتظام الونش وفتوح في تدريبات الزمالك

انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق اليوم الثلاثاء، عقب عودتهما للقاهرة بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

في السياق نفسه، ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات باسم مرسي

وقال باسم مرسى فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".