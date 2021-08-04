بعد 104 دقيقة .. بيراميدز يتعادل مع الإسماعيلى 2 / 2 في مباراة مثيرة ويحتل المركز الرابع

بعد مباراة مثيرة امتدت للدقيقة 104، انتهت مباراة بيراميدز والإسماعيلى، بتعادل الفريقان بنتيجة 2 / 2، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز، حيث بدأت المبارة بتقدم محمد فاروق لبيراميدز ثم تعادل فخر الدين بن يوسف للدراويش ثم عاد علي جبر وسجل الهدف الثانى لبيراميدز ليتعادل شكرى نجيب للدراويش فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.

وبهذا التعادل، يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 42 نقطة بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمود وادي.

بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

محمد فوزى في حراسة المرمي.

خط الدفاع: حسين السيد - باهر المحمدى - مروان الصحراوى - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد صادق - محمود دونجا - محمد عادل - محمد عبد السميع - أحمد مدبولى.

خط الهجوم: شكرى نجيب.

وشهدت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، سجال بين الفريقان قبل أن ينجح محمد فاروق، جناح بيراميدز، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الإسماعيلى، فى الدقيقة 18 من عمر المباراة وجاء الهدف نتيجة تمريرة رائعة من إيريك تراورى لاعب بيراميدز إلى محمد فاروق لينفرد بمرمى الدراويش إلا إن الحارس محمد فوزى حارس الإسماعيلى نجح في إبعاد الكرة ليستمر فاروق في المحاولة ونجح في التسجيل حيث لم يغلق فوزى زاوية التسجيل التي نجح من خلالها لاعب بيراميدز في تسجيل الهدف الأول له لفريقه.

وحاول الإسماعيلى إدراك التعادل دون خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز وسط سجال متواصل بين الفريقان مع اعتماد بيراميدز على الهجمات المرتدة السريعة وفى الدقيقة 35 كاد بيراميدز أن يسجل هدفه الثانى إلا أن محمد فوزي حارس الإسماعيلى، نجح فى حرمان إيريك تراورى جناح بيراميدز، من تسجيل الهدف الثانى لفريقه بعد انفراد للاعب بمرمى الدراويش ليتقدم محمد فوزى وينجح فى إنقاذ مرماه من تلقى هدف ثانى.

ونجح علي جبر بهذا الهدف في تعويض خطأه في هدف التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى حيث ضغط أحمد مدبولي بقوة على علي جبر مدافع بيراميدز على يسار منطقة الجزاء ونجح في استخلاص الكرة من علي جبر ثم توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لفخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة داخل مرمى بيراميدز.

وفى الشوط الثانى، أدرك الإسماعيلى التعادل عن طريق فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 1 / 1 بخطأ من على جبر مدافع بيراميدز الذى ضغط عليه أحمد مدبولى جناح الإسماعيلى ليستخلص منه الكرة ويمررها إلى فخر الدين الذى سجل هدف الدراويش قبل طرد حسين السيد الظهير الأيسر للإسماعيلي فى الدقيقة 64 ليكمل الدراويش المباراة بعشر لاعبين واحتسب الحكم ركلة حرة لبيراميدز مررها عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى علي جبر ليسجل هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الأخير واحتسب الحكم جهاد جريشة 6 دقائق وقت بدل ضائع نجح خلالها الإسماعيلى فى الحصول على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو ليسجلها شكرى نجيب وتصبح النتيجة 2 / 2 وسجل إيريك تروراى هدفا لبيراميدز فى الدقيقة 103 إلا إن جهاد جريشة قام بإلغاء الهدف لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل بهدفين لمثلهما.