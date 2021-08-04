الأرصاد تحذر: هبوب رياح محملة بالرمال وانخفاض فى الرؤية بمدينة الغردقة

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هبوب رياح محملة بالرمال مثارة من مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على مدينة الغردقة، حيث يصاحب ذلك انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.





وأوضح بيان صحفى، للهيئة، أن المناطق التى تشهد انخفاضا فى الرؤية هى: أبو سمبل: الرؤية 2000 متر- مرسى علم: الرؤية 3000 متر- سانت كاترين: الرؤية 4000 متر. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدٍ الخميس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، يكون مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بمعدل 60% ونشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد.



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