البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى دون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوى بالقاهرة، دون حضور شعبى بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية.





وتم بث العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت. وواصل البابا تواضروس سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبى التى تتميز بروح الفرح، والتى بدأها بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل.

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