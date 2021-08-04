فيديو- الأغلى فى العالم.. «دوت الخليج» داخل مركز علاج الضمور العضلى بمعهد ناصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور هانى طارق استشارى مخ وأعصاب بالمعهد، أن المعهد يستقبل الحالة المصابة بالمرض قبل عملية الحقن بـ48 ساعة، لإجراء التحاليل اللازمة، كما يتم تقييم الحالة من حيث عدم وجود خلل فى الوظائف الأساسية ولا تحتاج إلى تدخل من أى نوع.

وأشار طارق فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، إلى أن الحقنة تصل إلى المعهد قبل الحقن بـ24 ساعة، ثم يتم تجهيز الطفل بدخوله غرفة العزل، مشيرا إلى أن عملية الحقن تستمر من ساعة ونصف إلى ساعتين، ثم يتم وضع الطفل تحت الملاحظة لمتابعة حالته الصحية.

وأوضح الاستشارى، أنه بعد خروج الطفل يتم متابعته صحيا على مدار 3 أشهر، للاطمئنان على تطور حركته وتغذيته، مشيرا إلى أن الحقنة تأتى مجمدة من الخارج فى درجة حرارة -80، لافتا إلى أن الحقنة صالحة للأطفال دون السنتين.

وقالت وزارة الصحة فى بيان صحفى، إن عدد الحالات التى تم استقبالها بالعيادات التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الضمور العضلى الشوكى من الأطفال، على مستوى الجمهورية، 1.740 حالة وجارٍ إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية.

وأشارت الوزارة، إلى أن مركز علاج الضمور العضلى الشوكى يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة.

ويضم المركز، غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچينى، وغرف للمتابعة.

ويعد علاج الضمور العضلى، هو الأعلى سعرا فى العالم، وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازى 34 مليون جنيه مصرى.