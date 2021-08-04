لأول مرة.. الكهرباء: وصول أقصى الأحمال إلى 33.400 ميجاوات اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لوزارة الكهرباء، أنه بفضل الله هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات، مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11.600 ميجاوات، متابعة: كان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45.400 ميجاوات بما يمثل مردود إيجابي كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل او توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية.

واختتم البيان: ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.

