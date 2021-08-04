الأرصاد الجوية : البحر المتوسط يحترق.. وكتلة حارة تضرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وأثرت هذه الموجة أيضا على جمهورية مصر العربية، حيث وصلت درجة الحرارة اليوم على القاهرة إلى 43 درجة، تبعا لتسجيلات محطات الرصد، ولكن بسبب مرور الكتلة الحارة على البحر المتوسط تنخفض الحرارة قليلا وتتحمل بكميات كبيرة من الرطوبة، مما تزيد الإحساس بدرجة الحرارة، لذلك أطلق عليها خبراء الأرصاد ظاهرة احتراق البحر المتوسط.

وتستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة، لكن مع بداية الأسبوع تنخفض الحرارة قليلا، ثم تعاود ارتفاعها مرة أخرى؛ ولم يتضح فى الخرائط حتى الآن أى انخفاض ملموس فى درجات الحرارة.

ووصلت درجة الحرارة على اليونان إلى 50 درجة وقبرص إلى 47 درجة، واندلعت الحرائق بسببها فى جنوب تركيا حتى رصدت الأدخنة من خلال صور الأقمار الصناعية.