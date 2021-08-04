/643885/وكيل-عربية-النواب--كيشو--رسم-الفرحة-علي-وجوه-المصريين -ووزير-الشباب-يدير-المنظومة-بنجاح

قال النائب أحمد فؤاد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إن اللاعب محمد إبراهيم كيشو،الفائز بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، رسم الفرحة علي وجوه المصريين .

دوت الخليج وتكريم كيشو بالألمبياد

وقال النائب فؤاد اباظة في بيان صحفي اليوم ، إن الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الشباب ، الذي أصر علي السفر لليابان ، كان لها تأثير قوي في نفوس اللاعبين الذين حصلوا علي ميداليات لمصر في تلك البطولة لافتا الي أن ما شاهدناه للوزير من تشجيع كبير خلال تواجده في اليابان ، دليل علي اخلاصه وحبه لوطنه وايمانه بقدرة الشباب .

وزير الشباب وجهود دعم الرياضة

وأشار الي أن اللاعبين الذين حصلوا علي ميداليات في الاولمبياد ، يجب أن يلقوا التكريم المناسب خاصة أنهم رفعوا اسم مصر عاليا ، ووضعونا علي منصات التتويج في واحد من أكبر المحافل الدولية ، مشيدا بالاداء المبهر الذي اظهره اللاعب كيشو خلال منافسات المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كغم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

وأكد انه يحسب لوزير الشباب ، ان بعثة مصر المشاركة في الاولمبياد هي أكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضياً من 23 اتحادا رياضيا، وهو ما يدلل علي أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب قامت بجهود غير مسبوقة خلال الاستعداد للاولمبياد متابعا :" الوزير يدير المنظومة بنجاح " .

وزير الشباب ومجلس النواب

وأثني اباظة علي التنسيق الدائم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل دعم جميع المشاركين في البطولة، وتوفير كل السبل الراحة لهم ، مشيدا بالتواصل المستمر من وزير الشباب واطمئنانه علي مدار ال٢٤ ساعة علي البعثة المصرية للعمل علي تذليل كافة الصعاب التي تواجههم .