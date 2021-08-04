رسمياً.. أستون فيلا يدعم خط الهجوم بداني إنجز من ساوثهامبتون

/643883/رسميا-أستون-فيلا-يدعم-خط-الهجوم-بداني-إنجز-من-ساوثهامبتون

أعلن نادي أستون فيلا منذ قليل توقيعه مع اللاعب داني إنجز من صفوف فريق ساوثهامبتون، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وجاء إهتمام فريق أستون فيلا في البحث والقدوم بمهاجم في الإنتقالات الصيفية الحالية، بسبب إقتراب رحيل جاك جريليتش من فريق مانشستر سيتي، وغياب الفرعون المصري محمود تريزيجيه بسبب الإصابة التي لحقته في نهاية الموسم الماضي بالرباط الصليبي أمام ليفربول.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر أستون فيلا بيانًا رسميًا أعلن من خلاله حصوله على خدمات المهاجم الإنجليزي، بعد اتفاقه مع ساوثهامبتون.

ولم يكشف أستون فيلا عن الرسوم المالية لتلك الصفقة، ولكنه أكد أن صاحب الـ 29 عامًا وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، وتشير التقارير الصحفية إلى إنها تتراوح بين 25 - 30 مليون جنيه إسترليني.

تصريحات مدرب أستون فيلا

وقال مدرب أستون فيلا دين سميث، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "داني هو لاعب كرة قدم متميز في الدوري الإنجليزي الممتاز ويسجل الأهداف أينما كان يلعب".

وأضاف: "إنه أيضًا محترف كبير يتمتع بشخصية رائعة وسيكون قائدًا في فريقنا ونموذجًا يحتذى به للاعبي الأكاديمية الشباب الذين يتطورون بسرعة والذين هم الآن في الفريق الأول وحوله، ويسعدني أن أرحب بداني في نادينا الرائع".

إنجز يرفض التجديد

وكان داني إنجز قد رفض تجديد عقده مع ساوثهامبتون، وارتبط بكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتأتي تلك الصفقة في إطار التكهنات المنتشرة حول اقتراب نجم أستون فيلا جاك جريليش من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

مفاوضات مانشستر سيتي مع جاك جريليتش

ويقترب الإنجليزي جاك جريليتش، مهاجم فريق أستون فيلا ، من الإنضمام لصفوف فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في آخر نسخه له ، خلال الأيام القليلة القادمة، في الإنتقالات الصيفية الجارية، بعقد يبلغ الـ 100 مليون جنية إسترليني.

وسيكون نجم أستون فيلا جاك جريليتش هو أغلى لاعب في تاريخ انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك بعدما جهزت إدارة مانشستر سيتي عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه استرليني في سبيل الظفر بخدماته .