تشكيل الأهلي أمام دجلة.. ربيعة أساسي والسولية بديل.. وشريف يقود الهجوم

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد وادي دجلة والتي ستجمعهما مساء الأربعاء في المباراة المؤٔجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، وكريم نيدفيد، وسعد سمير، وصلاح محسن، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمود وحيد.
ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26جولة، بعدما حقق الفوز في17مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان».
وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يدخل وادي دجلة مباراة اليوم في المركز السابع عشر برصيد 23نقطة جمعها من27مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 12 مباراة .
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الليلة، وشهدت قائمة مباراة وادي دجلة عودة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، العائد من الإصابة في ظهوره الأول مع الفريق هذا الموسم، وعودة صلاح محسن، مهاجم الفريق، عقب عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر الأولمبي .
ويغيب بدر باتون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وجاءت القائمة كالتالي: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
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