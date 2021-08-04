حارس الإسماعيلى يحرم "تراورى" من تسجيل هدف بيراميدز الثانى.. فيديو

نجح محمد فوزي، حارس الإسماعيلى، فى حرمان إيريك تراورى جناح بيراميدز، من تسجيل الهدف الثانى لفريقه بعد انفراد للاعب بمرمى الدراويش ليتقدم محمد فوزى وينجح فى إنقاذ مرماه من تلقى هدف ثانى، بعدما نجح محمد فاروق، جناح بيراميدز، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الإسماعيلى، فى الدقيقة 18 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والمقام حاليًا على استاد الدفاع الجوي.

وانفرد فاروق بمرمى الدراويش إلا إن الحارس محمد فوزى حارس الإسماعيلى نجح في إبعاد الكرة ليستمر فاروق في المحاولة ونجح في التسجيل حيث لم يغلق فوزى زاوية التسجيل التي نجح من خلالها لاعب بيراميدز في تسجيل الهدف الأول له لفريقه.