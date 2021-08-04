جدة - نرمين السيد - صدق خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام، بتعيين عدد من ذوى الهمم بنظام التعاقد بالمدرسة الفكرية بطور سيناء، بناءً على طلباتهم بتوفير فرص عمل لهم.





كما صدق المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على تجديد وزيادة رواتب العاملين بنظام السركى من ذوى الهمم، ووافق أيضا على زيادة الاستعانة بعدد 10 من ذوى الهمم ممن قدموا طلبات ليصبح إجمالى العاملين 16 موظفا من ذوى الهمم بنظام السركى. وأكد المحافظ، أن ذلك فى إطار اتاحة توفير فرص العمل المناسبة ودعم ذوى الهمم من أبناء محافظة جنوب سيناء.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يوافق على زيادة أعداد العاملين من ذوى الهمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.