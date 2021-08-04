فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير فى الحوكمة ومكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمى فى الحوكمة ومكافحة الفساد للعام الجامعى 2021 - 2022.





ويعقد البرنامج الدراسية بمقر الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر، خلال الفترة من 3 / 8 / 2021 حتى 17 / 8 / 2021.

وجاءت الشروط العامة للقيد بالبرنامج كالتالى:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، أو من الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة، أو من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

- الحصول على "معدل تراكمى = 2.7، أو نسبة نجاح 65%" على الأقل بمرحلة البكالوريوس، أو الليسانس.

- اجتياز امتحان قبول يتضمن امتحانا تحريريا، ومقابلة شخصية، تعقده الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بتنسيق علمى مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،

- استيفاء شرط اللغة الإنجليزية الذى تحدده اللجنة العلمية للبرنامج،

- استيفاء جميع المستندات المطلوبة

- سداد الرسوم الدراسية المقررة بداية كل فصل دراسى، وعند تسجيل الرسالة.

وأشارت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه يجب تقديم الأوراق المطلوبة كأصول وليست صور "ما عدا الرقم القومى"، وهى كالتالى:

- شهادة التخرج.

- عدد 4 صورة شخصية حديثة.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة الرقم القومى.

- إقرار بعدم القيد بأى درجة جامعية أخرى فى ذات الوقت.

- الموقف من التجنيد "للذكور".