صور.. محافظ الفيوم: حياة كريمة تنمية حقيقية تمس المواطن

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، الذى يأتى على مساحة 1200م2، ويضم الوحدة المحلية وعدد 3 مكاتب خدمية أحدهما للبريد والآخر للتموين وثالث للشهر العقارى، إضافة لوحدة شؤون اجتماعية وجمعية زراعية، ومكتبة ثقافية، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد فى قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية لإنشاء المجمع الخدمى.

كما شملت الجولة، متابعة الأعمال الإنشائية لمركز شباب كحك قبلى، على مساحة 320 م2 للمبنى الإدارى، إضافة لمساحة 500 م2 لملعب كرة قدم خماسى، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من أعماله خلال 3 أشهر، خدمة لشباب القرية واستثماراً لطاقاتهم، حيث تتم تلك الأعمال بالتوازى مع أعمال توصيل شبكات الغاز، ومياه الشرب والصرف الصحى، والاتصالات، والارتقاء أعمال الكهرباء ورصف الطرق بالقرى المنفذ بها المشروعات.

وخلال تفقد المحافظ لمركز الشباب استمع لشكوى عدد من المواطنين، بشأن قلة مناسيب مياه الرى، بسبب ردم المجرى المائى أسفل أعمال التغطية لفتحة دومة على هدار أبو لطيعة نهاية بحر النزلة بقرية الرواشدية، وتروى مساحة 250 فدانا، وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة الرى بسرعة معاينة المجرى المائى الخاص بالفتحة ـ غداً ـ بمشاركة مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مع إعداد تقرير تفصيلى بالحلول الهندسية المقترحة والتكلفة التقديرية لأعمال تطهير وتأهيل المجرى لوصول مياه الرى للنهايات.

وتابع المتحدث الرسمى، أن جولة المحافظ شملت كذلك تفقد الأعمال الإنشائية لاستكمال محطة الصرف الصحى لقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواى، على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 40 ألف نسمة، وتشمل أعمال المحطة إنشاء خزانات للترسيب الابتدائى وأخرى للترسيب النهائى، وأحواض تهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحط بالفعل.

وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمشروعات على الاستعانة بالعمالة اللازمة لها من أهالى محافظة الفيوم خصوصاً أهالى القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن فى محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

الجدير بالذكر أن جولة المحافظ اليوم، تأتى فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى قد تواجه التنفيذ إن وجدت.