صور.. محافظ الفيوم: حياة كريمة تنمية حقيقية تمس المواطن

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، الذى يأتى على مساحة 1200م2، ويضم الوحدة المحلية وعدد 3 مكاتب خدمية أحدهما للبريد والآخر للتموين وثالث للشهر العقارى، إضافة لوحدة شؤون اجتماعية وجمعية زراعية، ومكتبة ثقافية، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد فى قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية لإنشاء المجمع الخدمى.
كما شملت الجولة، متابعة الأعمال الإنشائية لمركز شباب كحك قبلى، على مساحة 320 م2 للمبنى الإدارى، إضافة لمساحة 500 م2 لملعب كرة قدم خماسى، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من أعماله خلال 3 أشهر، خدمة لشباب القرية واستثماراً لطاقاتهم، حيث تتم تلك الأعمال بالتوازى مع أعمال توصيل شبكات الغاز، ومياه الشرب والصرف الصحى، والاتصالات، والارتقاء أعمال الكهرباء ورصف الطرق بالقرى المنفذ بها المشروعات.
وخلال تفقد المحافظ لمركز الشباب استمع لشكوى عدد من المواطنين، بشأن قلة مناسيب مياه الرى، بسبب ردم المجرى المائى أسفل أعمال التغطية لفتحة دومة على هدار أبو لطيعة نهاية بحر النزلة بقرية الرواشدية، وتروى مساحة 250 فدانا، وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة الرى بسرعة معاينة المجرى المائى الخاص بالفتحة ـ غداً ـ بمشاركة مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مع إعداد تقرير تفصيلى بالحلول الهندسية المقترحة والتكلفة التقديرية لأعمال تطهير وتأهيل المجرى لوصول مياه الرى للنهايات.
وتابع المتحدث الرسمى، أن جولة المحافظ شملت كذلك تفقد الأعمال الإنشائية لاستكمال محطة الصرف الصحى لقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواى، على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 40 ألف نسمة، وتشمل أعمال المحطة إنشاء خزانات للترسيب الابتدائى وأخرى للترسيب النهائى، وأحواض تهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحط بالفعل.
وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمشروعات على الاستعانة بالعمالة اللازمة لها من أهالى محافظة الفيوم خصوصاً أهالى القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن فى محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.
الجدير بالذكر أن جولة المحافظ اليوم، تأتى فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى قد تواجه التنفيذ إن وجدت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الفيوم: حياة كريمة تنمية حقيقية تمس المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.