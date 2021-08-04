/643881/الموت-يفجع-مروان-محسن-قبل-ساعات-من-مباراة-الأهلي-ودجلة

تلقى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبرا مفجعا قبل دقائق قليلة من مباراة دجلة في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري.

وأنتشر خبر وفاة عم "مروان محسن" قبل ساعات من مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

أرقام حسين الشحات قبل مباراة الأهلي ودجلة

ويستعرض دوت الخليج أرقام حسين الشحات مع الأهلي قبل المواجهة رقم "١٠٠" في كل البطولات حال المشاركة أمام وادي دجلة في الدوري. لعب: ٩٩ ساهم في ٥٠ هدفا سجل: ٢٦ صنع: ٢٤

نادي الـ 100 للشحات.. أرقام جناح الأهلي قبل مواجهة دجلة بالدوري

وقال مراسل قناة الاهلي: هناك شكوى من ارتفاع درجة الحرارة في ملعب السلام التي تصل الى ٤١ درجة مئوية وارتفاع في درجة الرطوبة أيضا ولم يتم رش ارض الملعب بالمياه حتى الأن.

أزمة في مباراة الأهلي و دجلة بالدوري الممتاز.. تفاصيل

ويواجه كلا من محمد شريف وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شبح الإيقاف خلال المواجهة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا في حالة حصول أحد اللاعبان على إنذار ثالث خلال مواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء اليوم.

شبح الإيقاف يهدد ثنائي الأهلي خلال مواجهة وادي دجلة بالدوري

ويتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد مع النادي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري وهم ياسر إبراهيم وحمدى فتحى واليو ديانج وجونيور أجاي وعلي معلول وسعد سمير وكهربا ووالتر بواليا.

تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة

واجه الأهلي نظيره وادي دجلة خلال 17 مباراة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، بينما تعادل الفريقين في 4 مناسبات، ونجح الأهلي في تسجيل 21 هدفًا بينما سجل وادي دجلة 6 أهداف فقط.

ويعد عمرو جمال على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد هدفين، بينما يعتبر حسام عاشور، هو صاحب أعلى نسبة مشاركات في لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.

ويعد الأهلي هو صاحب الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في ربع نهائي كأس مصر 2017 بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

الفريقان تقابلا في 17 مباراة سابقة بالدوري، الأولى كانت في الثالث والعشرون من سبتمبر لعام 2010 وحسمها الأهلي بهدف نظيف.