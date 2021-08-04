/643879/وكيل-سياحة-النواب-العربيات-بتدخل-البلد-من-غير-جمارك-والتجار-بيزودوا-السعر

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن وزارة المالية تقوم بدور رائع، والتحليلات والمؤشرات الموجودة فى الموازنة العامة للدولة تعكس ذلك وجود طفرة، ولكننا دائمًا نتطلع إلى الأفضل".

عمرو هندي يقدم مقترح تخفيض سعر الفائدة

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندي، حديثه قائلًا:" لدينا فرصة ندخل فلوس أكثر للدولة، ودائمًا طلبي لوزير المالية هو أن نفكر خارج الصندوق.

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واستكمل عضو مجلس النواب، عمرو هندي حديثه قائلًا:" التجار يلجأون لتهريب المنتجات التى عليها قيمة مضافة 14%، كما أن هناك بعض ضعاف النفوس يقومون بتيسير ساعات مثلًا ويضعون تحتها مواد ممنوعة، ولا يتم كشفها بالأجهزة إلا إذا تم تفتيش البضاعة ساعة ساعة.

وأضاف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندي:" من الضرورى أن يتم تخفيض الرسوم وبدلًا من أن يدخل 90% مهرب، يدخل 10% مهرب، أى بحسبة بسيطة يمكن أن تزيد الموازنة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويًا.

عمرو هندي: المهرب جبان

واستكمل وكيل سياحة النواب حديثه:" المهرب دا "جبان" أشبه باللصوص ، وعندما تجده موفر فى التهريب 10 آلاف جنيه، وفى نفس الوقت لو اتمسكت تروح عليه يخاف، وبالتالى سيضطر أن يلتزم بصحيح القانون.

وطالب عضو مجلس النواب، النائب عمرو هندي، بتسهيل الاجراءات على الناس، حتى يكون ذلك مساعدًا على الالتزام بالقانون، وهذا ما ناقشته مع وزير المالية أثناء جلسات اللجان النوعية.

واستكمل:" اتفاقية اليورو مصر وقعتها والتى تتعلق بالسيارات بدون جمارك، والتى ندفع عليها ضريبة قيمة مضافة مقدار 14%، وهناك سيارات تُباع عند الوكيل مثلًا بـ 2 مليون جنيه، وهى لا تزيد سعرها في الأصل عن مليون و600 ألف، التى هى التكلفة الفعلية على الوكيل هى مليون و500.

وتابع:" عند تفعيل اتفاقية اليورو التى هى دون جمارك، وجدنا أن هناك عدد من التجار يقومون بشرائها ومن ثم يتم بيعها بسعر السوق، لتكون فى النهاية مكسب كبير من قبل التجار. وأقترح النائب عمرو هندي، قائلًا:" لو هذه السيارة المشتراه دون جمارك تم استقدامها إلى مصر بصحبة سائق فهذا يمثل توفير، وستُباع بسعر مناسب للمستهلك.

وأختتم وكيل لجنة السياحة والطيران، قائلًا:" من الأفضل أن يتم استقدام السيارات من الخارج بصحبة راكب، حتى نتفادى تحويل الأموال إلى الخارج، فبدلًا من أن نحول الفلوس لبرة يكون البيع فى الداخل، مضيفًا:" هذا سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بالإيجاب، ورسوم ترخيص السيارات سيزيد، وهذا مقترح أراه يعظم من إيراد الدولة".