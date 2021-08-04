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تشهد مباراة الأهلي ودجلة في الدوري الممتاز رقما مميزا للاعب حسين الشحات حال المشاركة في مواجهة اليوم والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون المؤجلة.

أرقام حسين الشحات قبل مباراة الأهلي ودجلة

ويستعرض دوت الخليج أرقام حسين الشحات مع الأهلي قبل المواجهة رقم "١٠٠" في كل البطولات حال المشاركة أمام وادي دجلة في الدوري. لعب: ٩٩ ساهم في ٥٠ هدفا سجل: ٢٦ صنع: ٢٤

نادي الـ 100 للشحات.. أرقام جناح الأهلي قبل مواجهة دجلة بالدوري

وقال مراسل قناة الاهلي: هناك شكوى من ارتفاع درجة الحرارة في ملعب السلام التي تصل الى ٤١ درجة مئوية وارتفاع في درجة الرطوبة أيضا ولم يتم رش ارض الملعب بالمياه حتى الأن.

أزمة في مباراة الأهلي و دجلة بالدوري الممتاز.. تفاصيل

ويواجه كلا من محمد شريف وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شبح الإيقاف خلال المواجهة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا في حالة حصول أحد اللاعبان على إنذار ثالث خلال مواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء اليوم.

شبح الإيقاف يهدد ثنائي الأهلي خلال مواجهة وادي دجلة بالدوري

ويتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد مع النادي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري وهم ياسر إبراهيم وحمدى فتحى واليو ديانج وجونيور أجاي وعلي معلول وسعد سمير وكهربا ووالتر بواليا.

تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة

واجه الأهلي نظيره وادي دجلة خلال 17 مباراة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، بينما تعادل الفريقين في 4 مناسبات، ونجح الأهلي في تسجيل 21 هدفًا بينما سجل وادي دجلة 6 أهداف فقط.

ويعد عمرو جمال على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد هدفين، بينما يعتبر حسام عاشور، هو صاحب أعلى نسبة مشاركات في لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.

ويعد الأهلي هو صاحب الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في ربع نهائي كأس مصر 2017 بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

الفريقان تقابلا في 17 مباراة سابقة بالدوري، الأولى كانت في الثالث والعشرون من سبتمبر لعام 2010 وحسمها الأهلي بهدف نظيف.

12 انتصاراً حققهم الأهلي مقابل انتصار وحيد لدجلة، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، بواقع 4 تعادل سلبيين وتعادل إيجابي وحيد

21 هدف لصالح الأهلي شباك دجلة، بينما اكتفى الفريق الدجلاوي بزيارة المرمى الأحمر 6 مرات فقط.

حسام غالي هو من قص شريط أهداف الفريقين، حيث سجل قائد الأهلي السابق هدف فوز فريقه في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدوري.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017.

مصطفى جلال هو أول لاعب مصري يلعب بقميص وادي دجلة يتمكن من التسجيل في شباك الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث احتكر أجانب دجلة زيارة الشباك الأحمر خلال أول 8 مواجهات وجاءت عن طريق السوري عبدالفتاح الأغا والنيجيري ستانلي والكونغولي مابوكو.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان بلقاء الدور الأول لموسم 2019-2020، وكان من نصيب الأهلي بثلاثية نظيفة.

كريم ندفيد لاعب الأهلي هو من تمكن من انهاء حالة العجز التسجيلي للفريق الأحمر أمام دجلة في وجود عصام الحضري بعد 199 دقيقة متتالية، حيث فشل المارد الأحمر عن هز شباك دجلة الحضري”في مباراتي الدور الأول والثاني لموسم 2016 لينجح “ندفيد” في انهاء الأزمة بعد 19 دقيقة من لقاء الدور الأول في 2017.

الفوز الوحيد الذي حققه دجلة على الأهلي بالدوري كان في موسم 2015-2016، وجاء بقيادة فنية من خارج الخطوط للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للقطبين الأهلي والزمالك.