بعقد طويل الأمد.. أليسون يواصل مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، توقيع حارسه البرازيلي أليسون بيكر عقدًا طويل الأجل، دون الكشف عن مدته، ليستمر ضمن صفوف الفريق لفترة أطول.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ليفربول الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي، أعلن أن أليسون هو ثالث لاعب يجدد عقده بين تشكيلة المدرب يورجن كلوب بعد كل من الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد والبرازيلي فابينهو لاعب خط لوسط.

تصريحات أليسون بيكر

وقال أليسون لموقع ليفربول: "لم أفكر طويلا في مسألة التجديد، هناك ثقة بُنيت في السنوات الثلاثة الماضية لي مع الريدز، ثقتي في النادي وثقة النادي أيضا فيّ".

وتابع الحارس البرازيلي: "أنا وعائلتي سعداء للغاية هنا، وأبنائي استقروا في إنجلترا، بلد مختلف، لكنني اعتدت عليه، لذا نحن سعداء وسأواصل العمل هنا".

أليسون مع ليفربول

وانتقل أليسون بيكر لصفوف ليفربول عام 2018، قادمًا من روما الإيطالي، وقادهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وشارك أليسون مع ليفربول في 130 مباراة بمختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 59 منهم، كما سجل هدفًا في شباك وست بروميتش ألبيون الموسم الماضي.

نتيجة ليفربول وماينز

حقق فريق ليفربول فوزا معنويا على حساب ماينز بهدف نظيف ، في المباراة التي شهدت تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمواجهة التي تقام ضمن المرحة الإستعدادية للموسم المقبل،

وشارك محمد صلاح في المباراة وظهر بشكل جيد وبلياقة بدنية جيدة طبقا لأوضاع الموسم الحالي ، لكنه لم ينجح في التسجيل ، ليفوز الريدز بهدف نظيف سجله مدافع ماينز في مرماه.

وأعلن كلوب تشكيل المباراة الرسمي والذي جاء كالتالي :

تشكيل ليفربول ضد ماينز

حراسة المرمى: كيلير. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس. خط الوسط: ميلنر، كيتا، إليوت. خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، أوكسليد تشامبرلين.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعلنت عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.