محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل ميل أحد العقارات فى الفلكى

جدة - نرمين السيد - أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا اليوم للرد على ما أثير فى عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية بشأن حدوث ميل جديد لأحد العقارات فى شارع 9 المتفرع من شارع 16 فى منطقة الفلكى بحى المنتزه أول.





وقالت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، إن العقار المذكور سبق وقام ملاكه بتخفيف الأحمال به منذ عام 2011 نظراً لحدوث ميل بطابقين به، ليصبح بوضعه الحالى المكون من طابق أرضى و11 طابق علوى. وأكدت رئيس الحى، أنه منذ أسبوعين واستجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين تم نزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحى لمعاينة العقار، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام مالك العقار بتقديم تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية ودراسة الأساسات ورصد الميل وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار. كما أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطنى العقار بإخلائه، وعلى الفور تم إخطار قسم منتزه ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفورى دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

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