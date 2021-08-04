وزير الأوقاف: نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية للرقى بالأئمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اختيار المرشحين للبرنامج التدريبى "الإمام المفكر" يأتى بعد مراحل متعددة من الاختبارات والمقابلات وتقييم المستوى الدعوى والثقافى والفكرى لدى الإمام المرشح للالتحاق بهذا البرنامج.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة مع المجموعة الثالثة من المرشحين للبرنامج التدريبى "الإمام المفكر". وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات عقب اللقاء، إن الوزارة تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بالأئمة إلى المستوى الذى ننشده فى العالم المفكر المستنير، ولديها نخبة من الأئمة شديدى التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة فى المجال الدعوى بكفاءة واقتدار، كما تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان. جدير بالذكر أن برنامج "الإمام المفكر" يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين.

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