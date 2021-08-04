لفتة طيبة..من مجلس إدارة الأهلي مع الطفل عبدالله «صور»

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حرص محمود الخطيب تلبية رغبة الطفل عبد الله هاشم ويستقبله داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة لبى رئيس النادي، ورافق محمد مرجان عضو مجلس ادارةالقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

المران الختامي

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية، ‏وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا ‏لمباراة وادي دجلة.‏

وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ‏ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.‏

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره وادي دجلة، في الدور الممتاز، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز، في ‏التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن مؤجلات الجولة 22 في البطولة.‏