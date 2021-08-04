/643873/النائب-عمرو-هندي-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-جهوده-من-أجل-المصريين-بالخارج-نقل-الجثامين-قضيتي-ولن-نتركها-للصدفة-أو-الأعمال-الخيريةوقدمنا-حلول-لأزمات-الجوازات-مع-أنشاء-شركة-وطنيةفيديو-وصور

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عمرو هندي يتحدث لـ دوت الخليج عن جهوده من أجل المصريين بالخارج: نقل الجثامين قضيتي ولن نتركها للصدفة أو الأعمال الخيرية..وقدمنا حلول لأزمات الجوازات مع أنشاء شركة وطنية«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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