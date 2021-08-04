«الخال معتشى والد»..فتاه ترفض الجواز.. والأم ترميها من الدور السادس

/643872/الخال-معتشى-والدفتاه-ترفض-الجواز-والأم-ترميها-من-الدور-السادس

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من حل غموص العثور على جثة فتاة بأحد شوارع البساتين وأتضح أن والدتها وخالها قتلوها وألقوا الجثة من أعلى العقار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غموض العثور على جثة في البساتين

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا من المواطنين بسقوط فتاة من أعلى عقار بأحد الشوارع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة «د. أ»، 18عامًا، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات دلت أن مشاجرة نشبت بين المتوفية ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها فقام بدفعها وسقطت من الدور السادس جثة هامدة على الأرض فى بحر من الدماء، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تواصل مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل عقار بمنطقة عابدين.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا من السكان بوجود رائحة كريهة تنبعث من أحد الشقق بأحد شوارع عابدين.

تفريغ كاميرات المراقبة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة وأتضح أن الوفاة مر عليها عدة أيام ، وقام رجال المباحث بتفريغ جميع كاميرات المراقبة للوقوف على لغز الواقعة، وسؤال شهود العيان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

واقعة تحرش في منطقة التجمع الخامس

في سياق اخر تداول مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا لشاب يدعى «أحمد محسن»، يحكي خلاله واقعة تحرش، شهدها شارع التسعين في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ألفاظ جنسية

كما كتب الشاب «أحمد محسن»، في المنشور على التواصل الإجتماعي، أنه خلال سيره في شارع التسعين بالتجمع الخامس، شاهد شخصين، على متن دراجة بخارية «موتوسيكل»، تعرضا لإحدى الفتيات التي تقود سيارتها على الطريق، وتحرشا بها عن طريق ألفاظ بحركات جنسية.

وأضاف الشاب «أحمد محسن»، أن أكثر الأشياء التي أثارت غضبه، خلال واقعة التحرش، أن بعضًا من الناس الموجودين في سياراتهم شاهدوا ما حدث ولم يحركوا ساكنًا.

تحرش لفظى

وتابع الشاب: «خلال واقعة التحرش اللفظي أخذت قرار بأني أتدخل لإيقاف ما يحدث، وكان لا بد أن أتخذ موقف، دخلت بسيارتي بين عربية البنت والشابين المتحرشين، وقفلت عليهم وشتمتهم على أساس أنهم يسيبوها في حالها»