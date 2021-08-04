/643871/مفاجأة-2000-جنيه-راتب-شهري-مدى-الحياة--لـ-كيشو--بعد-برونزية-الأولمبياد

أضاف لاعب المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، محمد إبراهيم “كيشو” إنجازًا جديدًا للدولة المصرية، وذلك بعد حصوله على الميدالية البرونزية فى المصارعة الرومانية، وذلك بعدما تغلب على الروسي أرتيم سوركوف.

دوت الخليج

2000 جنيه راتب شهري مدى الحياة لـ «كيشو» بعد بروزنزية الأولمبياد

هذا ومن المقرر أن يحصل اللاعب محمد إبراهيم الشهير بـ “كيشو” على مكافأة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وذلك عقب فوزه على المصارع الروسي أرتيم سوركوف، فى المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم.

لائحة وزارة الشباب والرياضة، تنص على حصول "كيشو" على راتب "مدى الحياة" وقدره 2000 جنيه شهريا من الوزارة بعد حصوله على تلك الميدالية.

ووفقًا لما تم علمه موقع دوت الخليج، فإن وزارة الشباب والرياضة تصرف بشكل شهري رواتب الأبطال الحائزين على ميداليات سواء أولمبية أو بارالمية بمبلغ قدره 337,500 جنيه.

ومنذ انطلاق البطولة حصلت مصر على برونزيتين، الأولى كانت للاعبة التايكوندو هداية ملاك، والأخرى للاعب التايكوندو سيف عيسى.