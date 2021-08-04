/643868/السيطرة-على-حريق-داخل-مخزن-خردة-في-منطقة-الحوامدية

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق داخل مخزن خردة فى منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل مخزن خردة في منطقة الحوامدية

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات بشرية.

حريق إسطبل عنتر

في سياق اخر شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات

مخالفات بالقرب من الدائري

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مصدر أمنى فى واقعة حريق سطبل عنتر:« إن منطقة إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة شهدت حريقا في هيش بنادي طلائع الفرسان امتد إلى ثلاثة عشش من الطوب الأبيض ومغسلة وسقف خشبي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الحماية المدنية دفعت بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليها.

محافظ القاهرة

وفي سياق أخر تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية، بحي مصر القديمة، بعد إزالة المساكن العشوائية منها.

وأشار عبد العال، إلى أنه تم إزالة 800 عقار، ونقل حوالي 3000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.