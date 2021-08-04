/643867/في-غياب-رمضان-صبحي-وادي-يقود-هجوم-بيراميدز-أمام-الإسماعيلي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والذي يقام في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس

وتقام المباراة بين بيراميدز والإسماعيلي في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

محمد فوزي فى حراسة المرمى.

الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد طارق، محمود دونجا، محمد عادل، محمد عبدالسميع.

الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب.

دكة بدلاء الإسماعيلي

محمد صبحي، مصطفي الزناري، عماد حمدي، محمد حسن، محمد بيومي، عمر الوحش، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - محمد هاشم - مصطفي الزناري - عبدالله جمعه - محمد بيومي - حسين السيد - محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدي - محمود دونجا، عمر الوحش - محمد صادق، أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عبد السميع - أري بابل.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - شكري نجيب.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة بالمربع الذهبى، ويستعيد بيراميدز جهود الثلاثى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل بعد نهاية رحلتهم مع المنتخب الاوليمبى بطوكيو فيما يستمر غياب أحمد الشناوى حارس الفريق المصاب بالرباط الصليبى.