«شلوا حركتها».. القصة الكاملة لـ سحل طبيبة وسرقة حقيبتها في مدينة نصر

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كشف أمر إحالة المتهمين بسحل طبيبة وسرقة حقيبتها بمدينة نصر إلى محاكمة الجنائية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين شلوا حركتها وأرهبوها بأن فاجئوها أثناء سيرها وخطفوا حقيبة يدها عنوة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحل طبيبة وسرقة حقيبتها بمدينة نصر

سرقوا المنقولات المبينة

وكشف قرار الإحالة أن النيابة العامة وجهت للمتهمين «أحمد م»، و«يوسف م»، و«عصام ا»، و«نصر ع»، أنه يوم 16 يناير الماضي، بدائرة قسم أول مدينة نصر، سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة، والمبلغ المالي المبين في التحقيقات والمملوكين للمجني عليها منى منير بطرس.

وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها، بأن قام أحدهم بجذب حقيبة اليد الخاصة بها عنوة عنها حال استقلالهم سيارة ما نتج عنه سقوطها أرضًا وإحداث إصابتها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالمستندات.

ترخيص سلاحين ناريين خرطوش

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق بغير أن يكون مرخصًا لأي منهما أو حيازتها على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهمين الثالث والرابع حازا بغير ترخيص سلاح ناري غير مرخص خرطوش على النحو المبين بالأوراق، كما حازا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل اتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لأي منهما بإحرازه أو حيازته على النحو المبين في الأوراق.

الطريق العام

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع أيضًا اشترك بطريقي الاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق للمملوكين للضحية«طبيبة»،بأن اتفق معهم على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وساعدهم بأن أعد لهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة لنقلهم إلى مكان الواقعة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وأكدت الضحية في أمر الإحالة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين من الأول للثالث مستقلين سيارة، وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد الخاصة بها التي كانت تحملها، مما أدى إلى سقوطها أرضًا وإحداث إصابتها.

قسم أول مدينة نصر

وشهد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أن التحريات قد نتج عن قيام المتهمين من «الأول للثالث» بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة سابقة وباشتراك المتهم الرابع الذي اتفق وباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وأمده بالسيارة المستخدمة في ارتكابها وأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين من الأول لثالث، وضبط بحوزتهم السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق أقروا بحيازتها.