/643865/أولمبياد-طوكيو-2020-جدول-منافسات-المصريين-غدا-الخميس

تخوض البعثة المصرية، عدة منافسات، صباح وفجر غدا الخميس، ضمن فعاليات دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويأتي في مقدمتها الكارتية والخماسي الحديث، والتي من المتوقع الحصول على ميداليات أولمبية في هاتين المنافستين.

ويستعرض دوت الخليج جدول منافسات المصريين غدا الخميس في فعاليات أولمبياد طوكيو 2020:

جدول منافسات المصريين غدا الخميس

4:05 فجرا: مصطفى عمرو حسن في نهائي دفع الجلة لمنافسات ألعاب القوى.

4:30 فجرا: ضياء الدين جودة في منافسات المصارعة الحرة أمام الجورجي جينو بيترياشفيلي.

5:05 صباحا: علي الصاوي في منافسات الكاراتيه.

5:12 فجرا: عمرو رضا في منافسات ثمن نهائي المصارعة حرة، أمام البولندي كاميل ريبيكي.

6:00 صباحا: هايدي مرسي وأميرة قنديل، في منافسات الخماسي الحديث لسباق السلاح.

9:30 صباحا: أحمد الجندي وأحمد حامد، في منافسات الخماسي الحديث، لسباق السلاح.

10:00 صباحا: منتخب اليد أمام فرنسا، في نصف النهائي.

10:00 صباحا: رضوى السيد في دور المجموعات لمنافسات الكاراتيه.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.