النائب عمرو هندي : نقل الجثامين من الخارج قضيتي ولن أتراجع عنها حتى حسمها لصالح المصريين بالخارج«فيديو»

/643863/النائب-عمرو-هندي--نقل-الجثامين-من-الخارج-قضيتي-ولن-أتراجع-عنها-حتى-حسمها-لصالح-المصريين-بالخارجفيديو

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، أن قضايا المصريين بالخارج دائما في أولوياته، ويتم العمل بشأنها مع الجهات المعنية، وعلي رأسها ملف نقل الجثامين الذي يمثل إشكالية كبيرة لديهم، ومعاناة حقيقة تتطلب لحل جذري بدلا من أن يظل الأمر يتم حله بحلول مؤقته من خلال التبرعات والجمعيات الأهلية والخيرية.

النائب عمرو هندي والمصريين بالخارج

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مؤكدا علي أن المصريين بالخارج كنز كبير ولكن لم يتم الاستغلال الأمثل لهم، حيث أن الأرقام تتحدث عن 9مليون مواطن، والواقع يتحدث عن 14مليون، بجانب أنهم لهم دور كبير في تخفيف الأعباء عن الداخل، حيث أن كل مواطن مصري بالخارج ينفق علي نحو 3أفراد وبالتالي نكون أمام نحو 40مليون مواطن يتم الانفاق عليهم من المصريين بالخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه مصري بالخارج من الأساس، ومتواجد بالخارج منذ عام 1995،وعاني نفس مشاكلهم ويدرك تحدياتهم، مشيرا إلي أن ملف نقل الجثامين من الملفات الشاقة بالنسبة للمصريين بالخارج ولابد أن يتم حلها بشكل مؤسسي ووفق منظومة متكاملة، وعدم تركها للصدفة والجمعيات الخيرية قائلا:"ناس كتير بتجيلي وتقولي أنا أخويا مات ومش عارف أدفنه في مصر ومش عارف أنقله..ودي أمر بيتكرر دائما".

النائب عمرو هندي ونقل الجثامين من الخارج

وأكد علي أنه تحدث مع جميع المسؤولين بشأن هذا الملف وتوجد تحركات علي أرض الواقع بشأنه من خلال قانون المصريين بالخارج والذي سيكون متضمن صندوق ذات صلة بهذا الملف، مؤكدا علي أن هذا الصندوق لن يحمل الدولة أعباء وسيكون من خلال رسوم مختلفة علي جواز السفر مثلا، مؤكدا علي أن هذه القضية لن يتم تركها حتي حسمها لصالح المصريين بالخارج ونكون أمام منظومة متكاملة لنقل جثامين المصريين بالخارج لمصر.