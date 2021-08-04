القوى العاملة : توفير 98 فرص عمل على 26 مهنة بالبحر الأحمر

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم ، قبول طلبات 98 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 26 مهنة برواتب مجزية ، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 15 طباخ براتب يبدأ من 1200 جنيه ، و 6 فنى تبريد وتكييف ، و 6 مشرف غرف ، و 22 عامل تجهيز وتحضير ، و 2 مضيف مطعم ، و 2 عمال نظافة ، و 2 عمال كافتيريا ، و عامل شاطئ ، ومراقب كاميرات ، و 2 مشرف استقبال ، و 9 مراقب أمن ، و 2 إشراف داخلي ، وفني معدات ، وموظف استلام.

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 3 صراف مطعم ، ومتلقي طلبات ، و 3 رئيس صف مطاعم ، ورئيس صف بارات ، ومشرف وردية ، وحامل حقائب ، و 2 مكوجي ، و3 عمال مناطق عامة ، ومساعد طباخ ، و 2 مشرف حجوزات ، و 6 جنايني ، و 2 عامل مغسلة ، مشيرا إلي أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.